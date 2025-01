Feedpress.me - Catanzaro, occhi ben aperti a Bolzano

Leggi su Feedpress.me

Un reset integrale. «Pensare alla gara e al girone d’andata conta poco, per fare la differenza dobbiamo mettere da parte ciò che abbiamo ottenuto finora e capire che inizia un nuovo campionato». Fabio Caserta ha le idee chiare su come ripartire , sta al(lui e i suoi calciatori) metterle in pratica nella tana del Sudtirol, avversario a caccia di punti salvezza che meglio di altri può.