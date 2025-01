Veronasera.it - Case di riposo, aumentano le rette anche nel Veronese: «Costi insostenibili per le famiglie»

Il 2025 si è aperto con una nuova raffica di aumenti dellenellediveronesi. In molte strutture per non autosufficienti la quota alberghiera è stata infatti ritoccata al rialzo di 1 - 3,5 euro al giorno, sottolineano dallo Spi Cgil di Verona. Questo comporterebbe, per gli.