Modenatoday.it - Cane al guinzaglio, ma dall'auto in movimento: succede a Carpi

Leggi su Modenatoday.it

Sta rimbalzando sui profili social dal pomeriggio di oggi un video (poi rimosso) girato in via Fornaci a, proprio sul cavalcavia che supera la A22 in zona Santa Croce. Il video ritrae unche corre accanto ad un', tenuto aldal passeggero del veicolo.Il lupo.