Agi.it - Campania nella morsa del freddo. Neve nel Salernitano. Problemi sulla tratta Sapri - Maratea. Capri isolata

Leggi su Agi.it

AGI - Il maltempo mette in ginocchio la, dopo l'intensa nevicata dalla notte scorsaparte interna della provincia Sud di Salerno e, in particolare, nel Vallo di Diano, negli Alburni evalle del Tanagro. Imbiancati, tra gli altri, i comuni di Caggiano e MontesanoMarcellana, dove, per limitare i disagi, sono in azione mezzi spazzae spargisale. "Chiedo a tutti - scrive sui social il sindaco di MontesanoMarcellana, Giuseppe Rinaldi - di prestare attenzione e di uscire di casa solo ed esclusivamente per motivi di particolare urgenza. E' molto probabile che causa ghiaccio derivante dalla, in via precauzionale, si procederà alla chiusura, per la giornata di domani, delle scuole di Tardiano e Capoluogo".L'isola dida stamattina a causa della forte tempesta di mare e vento di grecale che imperversa nel golfo di Napoli.