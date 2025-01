Lanazione.it - Camaiore, incidente all’alba sulla Sp1: auto finisce contro il guard rail

, 12 gennaio 2025 – Uno srocambolesco, tutto in solitaria, quello che questa mattinaha coinvolto un trentenne alla guida della sua. Erano circa le 6.30,via Provinciale Sp1, nei pressi di via Cavallini. Il giovane, alla guida di una Bmw, stava probabilmente tornando a casa quando, per motivi non chiari, ha perso illlo del mezzo ed è andato a finireila margine della strada, danneggiandolo. Non risulta nessun altro veicolo coinvolto, né altri soggetti. Il giovane ha fatto tutto da solo. Lui fortunatamente ne è uscito illeso, mentre alla macchina è andata sicuramente peggio. Intervenuta la Polizia Municipale di, che sul posto ha effettuato gli accertamenti di rito e ha provveduto a recuperare il veicolo rimasto tra ile la sterpaglia.