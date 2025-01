Ternitoday.it - Calciomercato Ternana, sprint per Alessandro Tozzuolo. Inserimento del Pescara per un obiettivo delle Fere

Leggi su Ternitoday.it

Una sola serata da capolista per la, scavalcata dall’Entella al vertice della graduatoria. Nei posticipi domenicali successi in trasferta per i liguri e per la Torres rispettivamente al cospetto dell’Ascoli e del Milan Futuro. La società di via della Bardesca è pronta ad intervenire sul.