Brignone e De Aliprandini, podi azzurri in Coppa del Mondo

ROMA (ITALPRESS) – Duesulo didelnella domenica dedicata allo sci alpino. Federicaha chiuso al terzo posto il superG femminile di St.Anton: la valdostana, trionfatrice ieri in discesa, è salita sulo con il tempo di 1’18?43, a 92 centesimi dalla vincitrice, la statunitense Lauren Macuga, unica a scendere sotto l’1’18” (1’17?51). Seconda piazza per la ‘padrona di casà Stephanie Venier in 1’18?19. Grande prova dell’americana Lindsey Vonn, che con il pettorale numero 31 si è posizionata quarta a 1?24 da Macuga; quinta a 1?26 la leader di specialità, la svizzera Lara Gut-Behrami. Tredicesima Elena Curtoni a 1?85, 15esima Laura Pirovano a 1?91; 35esima Nadia Delago a 3?80. Uscite Sofia Goggia, così come ieri nella libera, Roberta Milesi, Vicky Bernardi, Nicol Delago e Sara Thaler.