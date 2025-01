Livornotoday.it - Borgo | Trovato morto in casa a 45 anni, tragedia in un appartamento di via San Carlo

Leggi su Livornotoday.it

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Da qualche giorno la madre non riusciva a mettersi in contatto con lui, né al telefono, né suonando al campanello di. Temendo potesse essere successo qualcosa di grave, la donna si è quindi rivolta alla centrale unica delle emergenze per.