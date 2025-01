Liberoquotidiano.it - Boom per 'Storie di Donne al Bivio', al top dello share di Rai2

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Ottimi ascolti nel pomeriggio del sabato, su, per 'dial' di Monica Setta. Il programma, in onda dalle 15 alle 16.30 circa, ha ottenuto infatti 617.000 spettatori con il 5.46% di, risultando il programma più visto della seconda rete in termini di, fatta eccezione per programmi sportivi e tg.