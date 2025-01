Oasport.it - Bob: Francesco Friedrich vince anche nel 4 a St.Moritz, decimo Baumgartner

Si chiude il weekend di St., in Svizzera, dedicato alla Coppa del Mondo di bob. In scena come ultima gara il 4 maschile che ha visto nuovamente il trionfo del fenomeno della disciplina, campione olimpico in carica,.Il tedesco è ovviamente in testa in tutte le classifiche con in palio la sfera di cristallo ed oggi ha trovato l’ennesima perla della carriera, la vittoria numero 34 nella specialità nel massimo circuito internazionale. Per lui rimontante: era terzo dopo la prima run, miglior tempo nella discesa decisiva e crono finale di 2:09.13.Alle sue spalle troviamo il connazionale Johannes Lochner, staccato di 23 centesimi, ed il britannico Brad Hall, a 30 centesimi. Completano la top-5 il padrone di casa Michael Vogt e l’altro tedesco Adam Ammour. In casa Italia il migliore è Patrickche chiudea 1”32 dalla vetta.