Bisogna resistere fino al 2026

"Speriamo". Alba Ballanti di Fini Sport è aggrappata alla fiducia, "visto che non sapremo come sarà l’impatto in via Indipendenza. Credo che, ormai, dobbiamo soltanto attendere e vedere se riusciremo ad arrivarealla fine dei lavori col negozio aperto". Il passaggio " durante tutta la fase di cantierizzazione tra via Irnerio e via del Monte sarà più basso, molto probabilmente. Dovremo tenere duro per vedere, nel, Bologna con un’altra faccia". Ballanti quindi si dice "aperta al dialogo con le istituzioni". Per il resto, "accendiamo molte candele a San Luca".