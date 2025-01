Comingsoon.it - Beautiful: Tutte le donne di Ridge. Ecco chi ha amato il Forrester!

Leggi su Comingsoon.it

Non solo Brooke e Taylor per. Il protagonista diha avuto tante compagne nella sua vita anche se con alcune di queste la relazione è durata pochi mesi e in alcuni casi pochi giorni. Ma vi ricordate chi sonole signore a cui lo stilista si è affiancato?