Basket, Miwa sconfitta nel derby con la Scandone: ai Boars non basta una buona prova

Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento escedalcontro laAvellino, formazione di vertice del girone. Isi battono con coraggio contro gli avversari, ma nel secondo tempo pagano le basse percentuali al tiro, rispetto ad una più prolifica Avellino.La gara inizia su ritmi frenetici, con entrambe le squadre disposte ad accelerare nelle fasi iniziali. Latrova il primo vantaggio di serata a 6? con un tap-in di Ordine, che vale il 6-7. I ritmi del match, in seguito, vanno via via affievolendosi, complici due difese molto attente, ma nel finale iriescono a trovare il vantaggio con un canestro di Iommelli, che chiude il primo quarto sul punteggio di 11-13. Nel secondo quarto, laalza le percentuali dall’arco, trovando tre triple con Soliani, Paglia e Iannicelli.