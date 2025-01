Zon.it - Baronissi, Anna Petta: “Le aule del Liceo “Margherita Hack” non saranno trasferite sopra una sala gioco. Archiviato il procedimento dalla nostra amministrazione”

“Il recente manifesto diffuso dall’opposizione è un esempio lampante di mistificazione della realtà, utilizzato per prendersi meriti inesistenti e alimentare polemiche strumentali. È fondamentale chiarire che ilsulle cinquedel” era già statoal termine di un iter amministrativo regolare. Non c’è mai stata una “battaglia per la legalità” da parte loro, né alcuna vittoria da rivendicare. Laha sempre operato con correttezza e responsabilità, dimostrando sensibilità verso i bisogni della scuola e dei giovani del nostro territorio. Da tempo siamo impegnati a lavorare per garantire agli studenti del” gli spazi necessari al loro percorso formativo. Proprio per questo, abbiamo già avviato un dialogo con la Provincia di Salerno, ente competente per l’edilizia scolastica, al fine di individuare soluzioni alternative e adeguate”.