Auto sfonda una ringhiera | 34enne muore in un incidente stradale

Un uomo di 34 anni ha perso la vita in unavvenuto nella notte appena trascorsa a Casal Velino, nel Salernitano. Per cause da accertare, l’guidata dalstava percorrendo corso Europa quando ha prima attraversato una piazzola spartitraffico per poi terminare la sua corsa su unandola e finendo di sotto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Agropoli.