Ilgiorno.it - Attirato in trappola e sequestrato. Dopo 48 ore scattano le manette

Leggi su Ilgiorno.it

L’incontro per comprare alcune dosi di droga. Il caffè in un bar per attirare inl’acquirente. Poi il sequestro per rapinarlo del cellulare. Un’ora in macchina, sotto la minaccia di un coltello. Il raid è avvenuto lunedì sera nella zona di via Padova. Due giorni, i presunti rapitori sono stati intercettati su un’auto in via Palmanova e controllati dalla polizia: a valle degli accertamenti investigativi, tre egiziani di 24, 28 e 31 anni sono stati fermati e portati a San Vittore. Stando a quanto ricostruito, la sera dell’Epifania, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti in un esercizio commerciale di via Padova per rispondere alla richiesta di aiuto di un ventenne egiziano. Il giovane nordafricano ha riferito che alcune ore prima aveva contattato alcuni connazionali vicino alla fermata Crescenzago del metrò per acquistare stupefacenti.