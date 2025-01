Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 11 Gennaio 2025. C’è Posta per Te vola al 31.3%, Ora o Mai Più 18.2%

Nella serata di ieri,11, su Rai1 il debutto della nuova edizione di Ora o Mai Più (la cronaca della prima puntata) ha intrattenuto 2.693.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 il ritorno di C’èper Te ha raccolto davanti al video 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 787.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Kung Fu Panda ha radunato 796.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui raggiunge 539.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 In trappola – Don’t Get Out totalizza un a.m. di 446.000 spettatori (2.5%). Su La7 In Altre Parole conquista 974.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti siglano 366.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 341.000 spettatori con l’1.