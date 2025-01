Ilrestodelcarlino.it - Aperto un fascicolo per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Forlì haunpere ha iscritto nel registro degli indagati il camionista che venerdì 10 gennaio, poco dopo le 15, ha travolto e ucciso sul colpo Luca Guerrini, 52 anni, mentre stava lavorando con altri tre operai sull’A14 nel tratto fra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone, in territorio di Cesena, al confine con Gambettola. Ferito il camionista che era alla guida e che sembra sia stato tamponato da un altro camion finendo addosso al mezzo della ditta dei quattro operai che stavando finendo un lavoro. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena per gravissime ferite alle gambe per cui è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L’ennesimo gravissimo incidente allunga una infinita catena di morti di persone mentre stanno svolgendo il loro lavoro che questa volta ha colpito Luca Guerrini, 52 anni, originario di Bagnacavallo, figlio unico, che lascia la compagna e due bimbi piccoli.