Amici 2025, diretta quattordicesima puntata

Anticipazionidi domenica 12 gennaioMaria De Filippi conduce su Canale 5 ladi24, registrata giovedì.Nessuna sfida in questa primadel nuovo anno ma soltanto gare di canto e ballo, che non hanno messo nessuno in discussione (agli ultimi non viene consegnata la maglia della sfida).A giudicare le prove arrivano Dardust e Ornella Vanoni per il canto e Garrison per il ballo. Ospite musicale Ermal Meta.Davide Maggio.