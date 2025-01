Altro bimbo intossicato dal formaggio con latte crudo la paura per il Puzzone di Moena | in Trentino scatta il ritiro

Leggi su Open.online

Ancora un caso di sospetta infezione intestinale per un bambino in provincia di Trento per colpa di un. Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Trento che sta indagando sul caso ha disposto ilimmediato dal commercio del lotto sospetto. Secondo una nota della provincia trentina, l’ultimo caso emerso riguarda un bambino di 9 anni colpito «un’infezione intestinale di origine alimentare». Il bambino avrebbe mangiato delditipico locale realizzato connon pastorizzato.Il caso torna a far discutere in, dopo quello più grave del piccolo Mattia. Il bambino oggi di 11 anni si trova in stato vegetativo, dopo che nel 2017 aveva mangiato un pezzo di«Due laghi». Ilera stato prodotto dal caseificio di Coredo e contaminato dal batterio Escherichia coli.