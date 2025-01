Cms.ilmanifesto.it - Allucinate mutazioni di Diamela Eltit

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

È in un universo insieme familiare e straniante, in cui la ricchezza è concentrata nelle mani di pochi e lo Stato si trasforma in struttura giuridico-burocratica al servizio di un’esigua .diil manifesto.