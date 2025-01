Quotidiano.net - Addio Sam Moore. eterno “Soul Man“

a Sam, metà dello storico duoSam & Dave con Dave Prater. Noto per brani di successo comeMan, Hold On, I’m Comin’ e I Thank You,è morto ieri in un ospedale in Florida. Aveva 89 anni.Man raggiunse la vetta delle classifiche R&B e arrivò al secondo posto nelle classifiche pop nel 1967, vincendo anche un Grammy.