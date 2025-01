Ilgiorno.it - Accompagnatori su terre alte. Ci sono bando e selezioni

I nuovidi media montagna si formeranno in Vllina. È uscito infatti ilper il nuovo corso di formazione perdi media montagna 2025/2026 del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia. Le iscrizioni alle prove attitudinali saranno aperte dal 20 gennaio fino alle 12 del 20 febbraio. Le prove attitudinali consistono in una valutazione tecnico-pratica suno escursionistico, in un test culturale scritto e in un colloquio, durante il quale verrà discusso il curriculum personale e quello escursionistico e verranno considerate le motivazioni alla pratica della professione. Si tratta di fatto di una selezione, un test d’ingresso necessario a individuare i candidati con una preparazione di partenza idonea alla frequentazione del percorso formativo. Posaccedere solo i maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico oppure che siano in possesso di un titolo di studio equivalente, ottenuto in un altro Stato dell’Unione Europea.