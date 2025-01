Lanazione.it - Accoltellato a due passi dal centro: 28enne in ospedale in gravi condizioni

Grosseto, 12 gennaio 2025 – E’ stato ritrovato intorno alle 6 di mattina nei pressi di un locale, in via dei Barberi, a duedal. Un giovane di 28 anni con ferite da arma da taglio è stato ricoverato inin. Il fatto è accaduto a Grosseto. L’uomo è stato, forse al culmine di una lite. Ancora non sono chiari i contorni della vicenda, ma gli inquirenti sono già al lavoro. Attivate automedica di Grosseto e ambulanza della Croce Rossa di Grosseto. Ilè stato trasportato inin codice 2.