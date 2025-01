Ternitoday.it - Acciai Speciali Terni, sciopero dei metalmeccanici e accordo di Programma: gli scenari per lo stabilimento

Si fermano loe le aziende metalmeccaniche del territorio per lodi 8 ore proclamato per domani, lunedì 13 gennaio, da Fim-Fiom-Uilm dell’Umbria. Motivo della protesta l’interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.