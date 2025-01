Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 12 gennaio: Domiciano Cavém ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

12edQuanti titoli con il Benfica. Soprattutto le due Coppe Campioni. Nella finale del ’62 realizzò una doppietta. Il 122005 si spegneva. Compiesettant’anni Luciano Speggiorin, fratello minore di Walter, che in Serie A giocò nel Vicenza.P.S. Lo ricordiamo soprattutto come giocatore del Bologna, con il quale vinse due Coppe Italia. Ma giocò anche con il Cagliari:è il cinquantesimo anniversario dall’ultima rete nel massimo campionato di Ivan Gregori. E quel giorno Antonio Bordon del Cesena metteva a segno la prima rete in A.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 12edproviene da Gli Eroi del Calcio.