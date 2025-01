Ilfogliettone.it - Abedini torna libero, Teheran: “Sarà in Iran nelle prossime ore”. Nordio dispone revoca dell’arresto

Leggi su Ilfogliettone.it

La magistraturaiana ha annunciato la liberazione di Mohammad, l’ingegnereiano arrestato a dicembre in Italia su richiesta degli Stati Uniti.tornerà aore”, come riportato da Mizan Online, l’ufficio stampa della magistraturaiana. Secondo quanto dichiarato, il rilascio è stato possibile grazie al monitoraggio del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’e ai negoziati tra i servizi di intelligenceiani e italiani.Il caso disi intreccia inevitabilmente con la vicenda della giornalista italiana Cecilia Sala, arrestata ae rientrata in Italia giovedì scorso. La liberazione di Sala è stata possibile grazie all’opera diplomatica del governo italiano, con un ruolo di primo piano attribuito al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla diplomazia e all’intelligence italiane.