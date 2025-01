Zona logistica semplificata in Toscana Giani | Atto del Governo atteso da tempo

Leggi su Corrieretoscano.it

in: “delda” Completato il procedimento per l’istituzione della(Zls)con l’approvazione del decreto istitutivo del Consiglio dei ministri,che conclude un iter avviato nel 2020.“Attendevamo daquestoda parte del– hanno spiegato il presidente della Regione, Eugenio, e l’assessore regionale all’economia e al turismo, Leonardo Marras -Laaveva predisposto e inviato a Roma la propria proposta tecnica e approvato l’ultima versione nell’aprile del 2024, recependo le modifiche tecniche richiesta dal Consiglio dei ministri. Purtroppo il ritardo nell’approvazione del decreto isitutivo, datato 25.11.2024, ma apparso solo recentemente sul sito del Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud, ha fperdereprezioso alle imprese toscane per il pieno utilizzo degli incentivi che ilnon ha rinnovato”.