WWE | Più lunghi del previsto i tempi di recupero per AJ Styles

Continuano idiper AJ.Sono passati ormai mesi e il Phenomenal One continua con impegno a rimettersi in carreggiata.Lui stesso ha confermato le difficoltà che sta attraversando con un tweet di risposta ad un fan che possiamo leggere qui sotto.“Sarò onesto con te, questo infortunio è molto impegnativo.”I'll be honest, this injury is challenging. AJ(@AJOrg) January 11, 2025