Novaratoday.it - Volley A1 femminile, la Igor pensa già al futuro. Al centro c'è Baijens?

Leggi su Novaratoday.it

La stagione è in pieno svolgimento, con laNovara chiamata a ribaltare il risultato di Coppa Cev e a guadagnare la miglior posizione possibile in campionato, ma è inevitabile uno sguardo al.E' questo il periodo in cui ogni squadraa come potersi migliorare in vista.