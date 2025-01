Linkiesta.it - Voce alla sala

Leggi su Linkiesta.it

Sono il ponte di collegamento tra la cucina dei cuochi e degli chef e noi. Sono le persone che sorridono (o no!) quando entriamo in un ristorante, quelle che ci aiutano a scegliere, che ci raccontano (a volte troppo) i piatti. Quelli che ci strappano una risata, che ci convincono a sgarrare ddieta elencandoci i dolci e facendoceli pregustare. Se sono bravi, sono quelli che con un’occhiata hanno capito che taglio ha la nostra serata, e la modellano sulle nostre esigenze del momento. Sono quelli che appena entriamo sanno se siamo una coppia consolidata o clandestina, se ci serve un tavolo appartato o uno caciarone. Sanno quando devono attardarsi un po’ con noi, o quando è meglio tirar corto. Sono quelli che fanno in modo che gli ordini non arrivino tutti insieme in cucina, che i piatti non si muovano di un millimetro mentre volteggiano tra i tavoli.