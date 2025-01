Ilgiornaleditalia.it - Vlasic replica a Yildiz, finisce 1-1 il Derby della Mole

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Non si sbloccano i bianconeri, che contro i granata raccolgono l'ennesimo pareggio TORINO - Altro pareggio per la Juventus di Thiago Motta, che non va oltre l'1-1 nella stracittadina contro il Torino e resta alla sogliazona Champions League seppur con una partita da recuperare. Dopo l'inizial