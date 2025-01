Linkiesta.it - Viva Soros, l’uomo più odiato dalla grande famiglia putiniana (Meloni compresa)

Quando a metà degli anni Ottanta ero un ragazzino che iniziava a seguire le cose politiche e si appassionava – auspice Marco Pannella – alle lotte dei dissidenti dell’Europa orientale imprigionati nella cattività sovietica, Georgeera già da un decennio uno dei principali sostenitori e finanziatori della resistenza dei polacchi, degli ungheresi e dei cecoslovacchi, come lo sarebbe stato, in tempi più recenti, delle battaglie europeiste degli ucraini e di tutti i popoli asserviti all’imperialismo russo nel lebensraum putiniano.La colpa che la destra sovranista mondiale non riesce a perdonare a questo ebreo ungherese scampato alla Shoah è di avere difeso l’ideale della società aperta – di qui il nome della sua fondazione politica: Open Society – nella sua forma più radicalmente liberale e avventurosamente cosmopolitica, e di avere previsto che nel ripiegamento identitario il mondo post-sovietico sarebbe finito ostaggio dei demoni del nazionalismo blut und boden e sarebbe tornato a rappresentare, come poi è puntualmente avvenuto, una minaccia globale e un pericolo esistenziale per l’ordine politico euro-atlantico.