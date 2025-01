Sport.quotidiano.net - Virtus torna in campo per la sfida con Napoli: dove vederla

Bologna, 11 gennaio 2025 - Messa in cantiere la vittoria col Baskonia, laa concentrarsi sul campionato ospitando, domani sera alle 20.45. Indisponibili: Will Clyburn, Toko Shengelia, Ante Zizic. Qui“Affrontiamo, una squadra versatile con tanti punti nelle mani offensivamente parlando, come lo dimostrano le ultime partite - sottolinea l’assistant coach Nenad Jakovljevic - Continuiamo ad avere il focus sulla difesa, cercando di limitare il talento offensivo dei nostri avversari sia dal perimetro che sotto canestro, inoltre possono contare su giocatori di esperienza non solo in Campionato ma anche in EuroLeague.” Qui"Affrontiamo una squadra di Eurolega come laBologna che ha dimostrato anche ieri sera come la forza del gruppo, dalla difesa ai possessi di palla, sia stata l'arma vincente per battere una formazione quotata come il Baskonia - conferma Giorgio Valli tecnico died ex della- Laè una squadra che anche senza giocatori importanti, può annoverare atleti che sarebbero titolari in quintetto in altre formazioni del nostro campionato.