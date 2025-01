Ravennatoday.it - Violento tamponamento tra due auto: giovane portata con l'elicottero in ospedale

Le pattuglie del nucleo infortunistico del comando della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina sabato mattina, intorno alle 9.30, sono intervenute all'altezza del civico 19 in via Emilia Levante, all'altezza di un centro sportivo, per rilevare un incidente stradale. Due i veicoli.