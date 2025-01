Anteprima24.it - VIDEO/ Movida, fermati giovani con coltelli e droga: il blitz ai baretti di Chiaia

Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno da poco terminato un servizio di controllo del territorio nel quartieree nella zona c.d. dei. I militari sono stati impegnati nell’epicentro dellapartenopea e non sono mancati i risultati.All’alba saranno 3 le persone allontanate ai sensi del provvedimento del Prefetto di Napoli dopo le direttive del Governo. Le 3 persone, già note alle forze dell’ordine, sono state sorprese in condotte moleste nella zona rossa 2 di. Ricordiamo che l’ordinanza – in vigore dallo scorso 31 dicembre fino a 31 marzo 2025 – prevede l’allontanamento dalle “zone rosse” di violenti e pregiudicati che con il loro atteggiamento possano determinare un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. A Napoli sono state individuate 4 zone rosse: Vomero, Decumani, Garibaldi e – appunto –