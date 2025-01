Europa.today.it - Video Gol Milan-Cagliari 1-1, highlights e sintesi

Leggi su Europa.today.it

Il, dopo la grande vittoria della Supercoppa, torna a San Siro in una giornata di festa, per mostrare il nuovo trofeo ai tifosi presenti e, soprattutto, per raccogliere i pirmi tre punti dell'era Sérgio Conceição in campionato.I rossoneri trovano sul loro cammino il, una.