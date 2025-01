Milanotoday.it - Video Gol Giana Erminio-Pro Vercelli 1-2, highlights e sintesi

Leggi su Milanotoday.it

22ª giornata di campionato, prima dell’anno davanti al pubblico di casa per la, che cede il passo alla Proe chiude in dieci uomini per un generoso rosso diretto a Stückler.Per affrontare la Promister Chiappella schiera Mangiapoco tra i pali e Previtali, Ferri.