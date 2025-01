Quotidiano.net - Via libera della Cei, in seminario ammessi anche gli omosessuali

sì, ma casti. La Conferenza episcopale italiana ridefinisce ad experimentum per tre anni le linee guida per l’accesso ai seminari maggiori ed esclude che la condizione omoaffettiva possa essere di per sé un fattore ostativo alla carriera ecclesiastica. Anzi, nel processo formativo, quando si fa riferimento a tendenzeè opportuno non ridurre il discernimento solo a tale aspetto. Tuttavia il futuro prete deve dimostrare la sua castità. Nel documento si ribadisce che "la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione", non può ammettere al"coloro che praticano l’tà". La questione dell’tà nei seminari era emersa nell’incontro a porte chiuse tra i vescovi e il Papa, a maggio dello scorso anno, un faccia a faccia durante il quale Francesco disse che nelle fabbriche dei preti c’è troppa "frociaggine".