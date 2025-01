Ternitoday.it - Via del Pampepato a Terni: “Simbolo, eccellenza e storia degna di un toponimo”. Scatta la raccolta firme

Leggi su Ternitoday.it

Una iniziativa popolare per dedicare una via della città al, dolce identitario di. L’idea è stata concepita dalla giornalista e collega Marta Rosati, sulla scia positiva di ‘Sweet’ manifestazione che ha portato migliaia di persone in centro, nel corso del weekend.