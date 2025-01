Riminitoday.it - Verucchio dice addio all'ex assessore, morto dopo essere caduto mentre potava un albero

Leggi su Riminitoday.it

La comunità diè in lutto per la scomparsa dell'excomunale Pier Giorgio Andruccioli,a 68 anni a seguito delle conseguenzerimasto vittima di un incidente domestico. Andruccioli era un volto molto conosciuto all'interno della comunità verucchiese: in passato.