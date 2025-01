Cataniatoday.it - Verso Catania-Juve NG, Toscano: "Correggere gli errori al più presto, società ambiziosa"

Ilsi prepara ad ospitare lantus Next Gen domani allo stadio "Angelo Massimino". L'obiettivo è far dimenticare ai tifosi la cocente sconfitta maturata a Benevento nella scorsa partita. L'allenatore rossazzurro, Mimmo, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento.