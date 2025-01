Riminitoday.it - Venti di burrasca e mare agitato sulla costa: nuova allerta meteo

Leggi su Riminitoday.it

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso una'gialla' per vento e stato del, valida dalla mezzanotte di domenica 12 gennaio a quella di lunedì 13, per la fascia costiera romagnola e per quella appenninica tra le province di Rimini e di Forlì-Cesena.Per la.