Venezia-Inter tanti assenti per Inzaghi | Taremi confermato in attacco

Milano – L'affronterà la trasferta di domani a(fischio d'inizio alle 15) consul groppone. Non ci saranno infatti Bisseck e Acerbi in difesa, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, Correa in, mentre Pavard e Thuram recupereranno probabilmente solo per la panchina. La sfida del Penzo è fondamentale per i nerazzurri, che dovranno reagire alla sconfitta patita contro il Milan in finale di Supercoppa Italiana, lunedì scorso, dopo essere stati avanti 2-0. La squadra diè virtualmente in testa alla Serie A, considerando la partita ancora da recuperare in casa della Fiorentina e quella col Bologna al Meazza, ma deve ritrovare lo smalto smarrito nel secondo tempo del derby e dimostrare di poter essere forte anche senza tante pedine che domani saranno indisponibili.