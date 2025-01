Ilnapolista.it - Vanoli: «Con un po’ di coraggio in più potevamo fare la storia»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo il pareggio nel derby contro la Juventus, il tecnico del Torino, Paolo, ha parlato ai microfoni di DaznLe parole diCosa ha detto ai ragazzi?«Cose da spogliatoio»Senza paura, ha giocato il suo Torino«Nell’arco di questi mesi sono successe tante situazioni in ci abbiamo dovuto cambiare sempre. Siamo partiti in una certa maniera, poi l’infortunio di Zapata ci ha dato un brutto colpo e abbiamo perso la bussola. Ci abbiamo messo un poco a ritrovarla, ma da un mese a questa parte stiamo tornando aquello che sappiamo. Questa partita per noi era importante, eravamo davanti a una grandissima squadra e sono molto contento. Con un pizzico diin più ela». Thiago Motta?«Sono screzi che accadono, su questo devo migliorare»Rinfrancato dalla prestazione?«Siamo partiti un po’ timidi, contratti.