Brindisireport.it - Valtur Brindisi alla ricerca di continuità: a Pesaro scontro per i playoff

Leggi su Brindisireport.it

. Questa la parola d’ordine in casavigilia della trasfertaVitrifrigo Arena in programma domani (domenica 12 gennaio), alle ore 20.45, contro la Prosciutto Carpegna. Laè proprio quello che è mancato agli uomini di coach Bucchi in.