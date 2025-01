Ilgiorno.it - UsALApp di Aemme linea ambiente. Tutte le informazioni sulla raccolta rifiuti

Facile, intuitiva e veloce:, l’applicazione di(Ala), è un prezioso supporto per evitare errori nella differenziazione e nell’esposizione dei. Il nome è un invito all’utilizzo e non farlo sarebbe un’occasione persa, vista la comodità e gratuità. L’app forniscesu dove smaltire ogni rifiuto, sui giorni die sul calendario dello spazzamento meccanizzato delle strade. Basta inserire il nome del comune, la via e il numero civico per ottenerelenecessarie. Inoltre,localizza le piattaforme, i centri di, le isole ecologiche e i punti di conferimento di pile esauste, farmaci e abiti usati. L’app offre accesso ai manuali dispecifici per ciascuno dei 19 comuni in cuigestisce il servizio di igiene urbana.