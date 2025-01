Lapresse.it - Usa: Scholz, forze lavorano per distruggere le nostre istituzioni democratiche

Roma, 11 gen. (LaPresse) – Intervenendo al Congresso dell’Spd a Berlino, il cancelliere tedesco Olafha citato come sviluppi mondiali preoccupanti la guerra in Ucraina, l’ascesa dei populisti di destra in molti paesi come l’Austria e anche leche negli Usa “proprio perlein Occidente”. Lo riportano i media tedeschi. Oggi, ha rimarcato, ci sonoche hanno “fatto dell’incitamento e della divisione il loro modello di business”.