Sondriotoday.it - Uomo travolto e ucciso da un treno a Tirano

Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 11 gennaio, a Tirano. Intorno alle 15:55, undi 40 anni è morto dopo essere stato investito da un, nei pressi del passaggio a livello in via Argine Poschiavino. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, per l'non c'è stato nulla da.