Isaechia.it - Uomini e Donne, Amal Kamal si coalizza con Veronica Fedele ma si scaglia contro Mary Chiaro: il commento social

In seguito al rocambolesco epilogo del trono di Michele Longobardi a, le sue ex corteggiatricihanno fatto fronte comune.Come spiegato nella puntata del dating show andata in onda lo scorso 9 gennaio Michele, durante la sua permanenza nel programma, ha contattato le sue corteggiatrici tramite un fittizio account. Longobardi, però, non aveva tenuto in conto l’eventualità che qualcuna potesse accorgersi del tranello e rivelare tutto alla redazione. Scenario, questo, che si è concretizzato grazie a. Dopo essere stata eliminata, la ragazza ha fornito agli autori le chat e i messaggi scambiati con l’account fake di Michele (QUI la sua conversazione con la redazione).Inoltre, è emerso che l’ex tronista stesse contemporaneamente portando avanti una frequentazione con Alessandra Somensi, ex corteggiatrice dinonché scelta di Luca Daffrè (QUI i dettagli).